Президентка Молдови засудила атаку Росії по історичному центру Одеси
Неділя, 23 липня 2023, 13:17
Президентка Молдови Мая Санду та глава МЗС Молдови засудили останній ракетний удар Росії, від якого постраждав історичний центр Одеси.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter Санду
Деталі: Санду написала, що їй боляче бачити кадри руйнувань з Одеси, яку люблять багато мешканців Молдови.
Пряма мова Санду: "Засуджуємо постійні повітряні удари Росії на мирні міста, житлові квартали та історичний центр, що під захистом ЮНЕСКО.
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Серцем і думками ми з Україною".
Більше деталей: Інші дипломати Молдови також відреагували.
"Це огидний воєнний злочин Росії, за який має бути відповідальність", – наголосив міністр закордонних справ країни Ніку Попеску.
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