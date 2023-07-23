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Президентка Молдови засудила атаку Росії по історичному центру Одеси

Роман Петренко, "Європейська правда"Неділя, 23 липня 2023, 13:17
Президентка Молдови засудила атаку Росії по історичному центру Одеси
санду, фото getty

Президентка Молдови Мая Санду та глава МЗС Молдови засудили останній ракетний удар Росії, від якого постраждав історичний центр Одеси. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter Санду

Деталі: Санду написала, що їй боляче бачити кадри руйнувань з Одеси, яку люблять багато мешканців Молдови.

Пряма мова Санду: "Засуджуємо постійні повітряні удари Росії на мирні міста, житлові квартали та історичний центр, що під захистом ЮНЕСКО.

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Серцем і думками ми з Україною". 

Більше деталей: Інші дипломати Молдови також відреагували.

"Це огидний воєнний злочин Росії, за який має бути відповідальність", – наголосив міністр закордонних справ країни Ніку Попеску.

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Теми: МолдоваОдесаРосія
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