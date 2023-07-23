Президентка Молдови засудила атаку Росії по історичному центру Одеси

Президентка Молдови Мая Санду та глава МЗС Молдови засудили останній ракетний удар Росії, від якого постраждав історичний центр Одеси.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Twitter Санду

Деталі: Санду написала, що їй боляче бачити кадри руйнувань з Одеси, яку люблять багато мешканців Молдови.

Пряма мова Санду: "Засуджуємо постійні повітряні удари Росії на мирні міста, житлові квартали та історичний центр, що під захистом ЮНЕСКО.

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Серцем і думками ми з Україною".

Більше деталей: Інші дипломати Молдови також відреагували.

"Це огидний воєнний злочин Росії, за який має бути відповідальність", – наголосив міністр закордонних справ країни Ніку Попеску.