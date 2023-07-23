Президент Молдовы осудила атаку России по историческому центру Одессы

Президент Молдовы Майя Санду и глава МИД Молдовы осудили последний ракетный удар России, от которого пострадал исторический центр Одессы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter Санду

Детали: Санду написала, что ей больно видеть кадры разрушений из Одессы, которую любят многие жители Молдовы.

Прямая речь Санду: "Осуждаем постоянные воздушные удары России на мирные города, жилые кварталы и исторический центр, который находится под защитой ЮНЕСКО.

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Сердцем и мыслями мы с Украиной".

Больше деталей: Другие дипломаты Молдовы также отреагировали.

"Это отвратительное военное преступление России, за которое должна быть ответственность", - подчеркнул министр иностранных дел страны Нику Попеску.