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Президент Молдовы осудила атаку России по историческому центру Одессы

Роман Петренко, "Европейская правда"Воскресенье, 23 июля 2023, 13:17
Президент Молдовы осудила атаку России по историческому центру Одессы
санду, фото getty

Президент Молдовы Майя Санду и глава МИД Молдовы осудили последний ракетный удар России, от которого пострадал исторический центр Одессы. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Twitter Санду

Детали: Санду написала, что ей больно видеть кадры разрушений из Одессы, которую любят многие жители Молдовы.

Прямая речь Санду: "Осуждаем постоянные воздушные удары России на мирные города, жилые кварталы и исторический центр, который находится под защитой ЮНЕСКО.

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Сердцем и мыслями мы с Украиной". 

Больше деталей: Другие дипломаты Молдовы также отреагировали.

"Это отвратительное военное преступление России, за которое должна быть ответственность", - подчеркнул министр иностранных дел страны Нику Попеску.

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Темы: МолдоваОдессаРосcия
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