Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину, є поранена

Російські військові вдень 23 липня атакували авіацією Харківську область, поранена 70-літня жінка.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини.

Окупанти здійснили авіаудар по селу Кучерівка Куп'янського району.

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В результаті обстрілу поранень зазнала 70-річна жінка".

Деталі: Уточнюється, що у постраждалої множинні осколкові поранення тулубу та кінцівок.