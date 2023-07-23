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Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину, є поранена

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 14:35
Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину, є поранена
харківщина, deepstatemap

Російські військові вдень 23 липня атакували авіацією Харківську область, поранена 70-літня жінка.

Джерело: Харківська ОВА

Дослівно: "Російські окупанти продовжують терор мирного населення Харківщини.

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Окупанти здійснили авіаудар по селу Кучерівка Куп'янського району.

В результаті обстрілу поранень зазнала 70-річна жінка".

Деталі: Уточнюється, що у постраждалої множинні осколкові поранення тулубу та кінцівок.

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Теми: Харківська областьобстрілвійна
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