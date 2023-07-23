Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину, есть раненая
Воскресенье, 23 июля 2023, 14:35
Российские военные днем 23 июля атаковали авиацией Харьковскую область, ранена 70-летняя женщина.
Источник: Харьковская ОГА
Дословно: "Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковщины.
Реклама:
Оккупанты совершили авиаудар по селу Кучеровка Купянского района.
В результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина".
Детали: Уточняется, что у пострадавшей множественные осколочные ранения туловища и конечностей.
ВИДЕО ДНЯ