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Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину, есть раненая

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 14:35
Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину, есть раненая
харьковщина, deepstatemap

Российские военные днем 23 июля атаковали авиацией Харьковскую область, ранена 70-летняя женщина.

Источник: Харьковская ОГА

Дословно: "Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковщины.

Оккупанты совершили авиаудар по селу Кучеровка Купянского района.

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В результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина".

Детали: Уточняется, что у пострадавшей множественные осколочные ранения туловища и конечностей.

Темы: Харьковская областьобстрелвойна
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