Росія почала вивчати стан енергетичної інфраструктури України – ГУР

Розвідка Росії почала вивчати стан об’єктів енергетичної інфраструктури України, повідомляє українська військова розвідка.

Джерело: представник ГУР Вадим Скібіцький, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Скібіцького: "Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку РФ.

Вони розпочали таку роботу".

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Деталі: За словами Вадима Скібіцького, ворог використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну.

Мета таких дій росіян ― з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему держави.

Чому це важливо: Від початку жовтня і до середини зими минулого року Росія обстрілювала енергетичну систему України.

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