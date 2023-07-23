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Росія почала вивчати стан енергетичної інфраструктури України – ГУР

Роман ПетренкоНеділя, 23 липня 2023, 15:39
Росія почала вивчати стан енергетичної інфраструктури України – ГУР
наслідки обстрілу української енергетики вкінці 2022 року, фото ілюстративне

Розвідка Росії почала вивчати стан об’єктів енергетичної інфраструктури України, повідомляє українська військова розвідка.

Джерело: представник ГУР Вадим Скібіцький, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Скібіцького: "Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки наших енергетичних об’єктів з боку РФ.

Вони розпочали таку роботу".

Деталі: За словами Вадима Скібіцького, ворог використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну.

Мета таких дій росіян ― з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему держави.

Чому це важливо: Від початку жовтня і до середини зими минулого року Росія обстрілювала енергетичну систему України.

Країна переживала блекаути, коли більшість українців були без світла, опалення та води, а також погодинне відключення електроенергії.

Теми: енергетикаобстрілрозвідка
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