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Россия начала изучать состояние энергетической инфраструктуры Украины - ГУР

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 15:39
Россия начала изучать состояние энергетической инфраструктуры Украины - ГУР
последствия обстрела украинской энергетики в конце 2022 года, фото иллюстративное

Разведка России начала изучать состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщает украинская военная разведка.

Источник: представитель ГУР Вадим Скибицкий, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Скибицкого: "Мы отслеживаем все вопросы, которые касаются разведки наших энергетических объектов со стороны РФ.

Они начали такую работу".

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Детали: По словам Вадима Скибицкого, враг использует различные виды разведки, в том числе и космическую.

Цель таких действий россиян - выяснить состояние украинской энергетики и определить те критические объекты, которые в целом влияют на энергосистему государства.

Почему это важно: С начала октября и до середины зимы прошлого года Россия обстреливала энергетическую систему Украины.

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Страна переживала блэкауты, когда большинство украинцев были без света, отопления и воды, а также почасовое отключение электроэнергии.

Темы: энергетикаобстрелразведка
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