Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия начала изучать состояние энергетической инфраструктуры Украины - ГУР

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 июля 2023, 15:39
Россия начала изучать состояние энергетической инфраструктуры Украины - ГУР
последствия обстрела украинской энергетики в конце 2022 года, фото иллюстративное

Разведка России начала изучать состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины, сообщает украинская военная разведка.

Источник: представитель ГУР Вадим Скибицкий, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Скибицкого: "Мы отслеживаем все вопросы, которые касаются разведки наших энергетических объектов со стороны РФ.

Реклама:

Они начали такую работу".

Детали: По словам Вадима Скибицкого, враг использует различные виды разведки, в том числе и космическую.

Цель таких действий россиян - выяснить состояние украинской энергетики и определить те критические объекты, которые в целом влияют на энергосистему государства.

ВИДЕО ДНЯ

Почему это важно: С начала октября и до середины зимы прошлого года Россия обстреливала энергетическую систему Украины.

Страна переживала блэкауты, когда большинство украинцев были без света, отопления и воды, а также почасовое отключение электроэнергии.

Темы: энергетикаобстрелразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
энергетика
Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский
Дефицит электроэнергии: в среду Украина снова запросила аварийную помощь из Европы
В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: