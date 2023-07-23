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США пока отказываются передавать Украине ATACMS - WP

"Европейская правда", Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 16:08
США пока отказываются передавать Украине ATACMS - WP
ATACMS, фото Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS несмотря на просьбы со стороны Киева и давление американских законодателей.

ИсточникThe Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам представителей Пентагона и президентской администрации, в течение нескольких последних месяцев не произошло никаких изменений и не было предметных дискуссий по этому вопросу.

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В Пентагоне считают, что у Украины есть более насущные потребности. В ведомстве также опасаются, что отправка Украине дальнобойных ракет серьезно подорвет готовность США к потенциальным конфликтам.

Как отметили чиновники, количество ATACMS в американских арсеналах должно оставаться фиксированным, пока их не заменят на ракеты следующего поколения с большей дальностью действия PrSM. Ожидается, что они поступят на вооружение до конца этого года.

Издание сообщает, что Lockheed Martin ежегодно производит 500 ATACMS, но они предназначены для продажи другим странам.

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Что предшествовало: По данным New York Times, в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли отправлять Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

В то же время во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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