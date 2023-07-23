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США пока отказываются передавать Украине ATACMS - WP

"Европейская правда", Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 16:08
США пока отказываются передавать Украине ATACMS - WP
ATACMS, фото Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена отказывается передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS несмотря на просьбы со стороны Киева и давление американских законодателей.

ИсточникThe Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам представителей Пентагона и президентской администрации, в течение нескольких последних месяцев не произошло никаких изменений и не было предметных дискуссий по этому вопросу.

В Пентагоне считают, что у Украины есть более насущные потребности. В ведомстве также опасаются, что отправка Украине дальнобойных ракет серьезно подорвет готовность США к потенциальным конфликтам.

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Как отметили чиновники, количество ATACMS в американских арсеналах должно оставаться фиксированным, пока их не заменят на ракеты следующего поколения с большей дальностью действия PrSM. Ожидается, что они поступят на вооружение до конца этого года.

Издание сообщает, что Lockheed Martin ежегодно производит 500 ATACMS, но они предназначены для продажи другим странам.

Что предшествовало: По данным New York Times, в администрации президента США Джо Байдена идут "тихие" дебаты относительно того, стоит ли отправлять Украине дальнобойные тактические ракетные системы ATACMS.

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В то же время во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.

Темы: СШАпомощь Украинеоружие
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