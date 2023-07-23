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МЗС Польщі викликало посла РФ після брехні Путіна

"Європейська правда", Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 18:01
МЗС Польщі викликало посла РФ після брехні Путіна
прапор Польщі, ілюстративне фото Pixabay

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у цій країні Сергія Андрєєва після того, як російський диктатор Володимир Путін зробив чергові брехливі заяви.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Посол РФ був терміново викликаний до Міністерства закордонних справ…у зв'язку з провокаційними заявами та погрозами президента Росії Владіміра Путіна на адресу Польщі, а також іншими недружніми діями РФ проти Польщі та наших союзників".

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Деталі: Заступник глави польського МЗС додав, що спроби Путіна відбілити дії Сталіна Польща трактує як намагання спровокувати ескалацію.

"Ми цілком засуджуємо цю спробу переглянути історію та використати цю ревізію для пропагандистської діяльності у гібридній війні", – підкреслив він.

Яблонський додав, що Польща закликає Росію припинити агресивну війну та окупацію України, припинити скоювати злочини та притягнути злочинців до відповідальності.

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"Це питання, яке ми разом з нашими союзниками ніколи не залишимо поза увагою. Якщо хтось у Росії має ілюзії, що під впливом такого роду провокацій позиція Польщі або наших союзників зміниться, я думаю, що їх слід вилікувати від цих ілюзій", – наголосив він.

Що передувало: У п'ятницю Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.

Теми: ПольщаРосіяПутін
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