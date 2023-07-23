МЗС Польщі викликало посла РФ після брехні Путіна

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у цій країні Сергія Андрєєва після того, як російський диктатор Володимир Путін зробив чергові брехливі заяви.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Дослівно: "Посол РФ був терміново викликаний до Міністерства закордонних справ…у зв'язку з провокаційними заявами та погрозами президента Росії Владіміра Путіна на адресу Польщі, а також іншими недружніми діями РФ проти Польщі та наших союзників".

Деталі: Заступник глави польського МЗС додав, що спроби Путіна відбілити дії Сталіна Польща трактує як намагання спровокувати ескалацію.

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"Ми цілком засуджуємо цю спробу переглянути історію та використати цю ревізію для пропагандистської діяльності у гібридній війні", – підкреслив він.

Яблонський додав, що Польща закликає Росію припинити агресивну війну та окупацію України, припинити скоювати злочини та притягнути злочинців до відповідальності.

"Це питання, яке ми разом з нашими союзниками ніколи не залишимо поза увагою. Якщо хтось у Росії має ілюзії, що під впливом такого роду провокацій позиція Польщі або наших союзників зміниться, я думаю, що їх слід вилікувати від цих ілюзій", – наголосив він.

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Що передувало: У п'ятницю Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.