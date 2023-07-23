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МИД Польши вызвал посла РФ после вранья Путина

"Европейская правда", Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 18:01
МИД Польши вызвал посла РФ после вранья Путина
флаг Польши, иллюстративное фото Pixabay

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла РФ в этой стране Сергея Андреева после того, как российский диктатор Владимир Путин сделал очередные лживые заявления.

Источник: заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Посол РФ был срочно вызван в Министерство иностранных дел ... в связи с провокационными заявлениями и угрозами президента России Владимира Путина в адрес Польши, а также другими недружественными действиями РФ против Польши и наших союзников".

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Детали: Замглавы польского МИД добавил, что попытки Путина отбелить действия Сталина Польша трактует как попытку спровоцировать эскалацию.

"Мы полностью осуждаем эту попытку пересмотреть историю и использовать эту ревизию для пропагандистской деятельности в гибридной войне", – подчеркнул он.

Яблонский добавил, что Польша призывает Россию прекратить агрессивную войну и оккупацию Украины, прекратить совершать преступления и привлечь преступников к ответственности.

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"Это вопрос, который мы вместе с нашими союзниками никогда не оставим без внимания. Если кто-то в России имеет иллюзии, что под влиянием такого рода провокаций позиция Польши или наших союзников изменится, я думаю, что их следует вылечить от этих иллюзий", – подчеркнул он.

Что предшествовало: В пятницу Путин заявил, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в ответ назвал российского президента "жалким кремлевским занудой", который распространяет ложь о войне в Украине.

Темы: ПольшаРосcияПутин
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