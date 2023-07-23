Україна вже звільнила 50% захоплених РФ з лютого 2022 року територій – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю CNN, яке наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Україна вже повернула близько 50% території, яка була спочатку захоплена (Росією – ред.)".

Деталі: Водночас, за його словами, під час контрнаступальних операцій Збройні сили України зіткнулись зі значним опором.

"Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох", – додав Блінкен.

Він розповів, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

Що передувало: Раніше Блінкен заявляв, що ситуація на полі бою в Україні зміниться після того, як Збройні сили України "розгорнуться".

Перед цим Міноборони Естонії розповіло, що атаки російських окупаційних військ на північному сході України, ймовірно, ускладнять контрнаступ ЗСУ на півдні.