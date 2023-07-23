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Україна вже звільнила 50% захоплених РФ з лютого 2022 року територій – Блінкен

"Європейська правда", Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 19:06
Україна вже звільнила 50% захоплених РФ з лютого 2022 року територій – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна відвоювала вже близько половини своїх територій, які були окуповані Росією з початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю CNN, яке наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Україна вже повернула близько 50% території, яка була спочатку захоплена (Росією – ред.)".

Деталі: Водночас, за його словами, під час контрнаступальних операцій Збройні сили України зіткнулись зі значним опором.

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"Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох", – додав Блінкен.

Він розповів, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

Що передувало: Раніше Блінкен заявляв, що ситуація на полі бою в Україні зміниться після того, як Збройні сили України "розгорнуться".

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим Міноборони Естонії розповіло, що атаки російських окупаційних військ на північному сході України, ймовірно, ускладнять контрнаступ  ЗСУ на півдні.

Теми: СШАконтрнаступдеокупація
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