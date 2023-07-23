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Украина уже освободила 50% захваченных РФ с февраля 2022 года территорий - Блинкен

"Европейская правда", Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 19:06
Украина уже освободила 50% захваченных РФ с февраля 2022 года территорий - Блинкен
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина отвоевала уже около половины своих территорий, которые были оккупированы Россией с начала полномасштабного вторжения.

Источник: Блинкен в интервью CNN, которое приводит Reuters, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина уже вернула около 50% территории, которая была сначала захвачена (Россией – ред.)".

Детали: В то же время, по его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

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"Это все еще относительно ранние дни контрнаступления. Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.

Он рассказал, что в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.

Что предшествовало: Ранее Блинкен заявлял, что ситуация на поле боя в Украине изменится, когда Вооруженные силы Украины "развернутся".

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Перед этим Минобороны Эстонии рассказало, что атаки российских оккупационных войск на северо-востоке Украины, вероятно, усложнят контрнаступление ВСУ на юге.

Темы: СШАконтрнаступлениедеоккупация
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