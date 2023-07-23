Україна може відмовитися від бойкоту змагань за участю росіян і білорусів – міністр

Україна розглядає питання участі українських спортсменів у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпіади 2024 року в Парижі, навіть якщо в них братимуть участь росіяни та білорусі під нейтральним прапором.

Джерело: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Росії та Білорусі як офіційних країн не буде на Олімпійських іграх. І зараз ми вже розпочали дискусію щодо можливості, якщо не буде Росії й Білорусі на Олімпійських іграх, щоб наші спортсмени вже брали участь у всіх кваліфікаційних змаганнях до Олімпійських ігор, які будуть відбуватися в Парижі в 2024 році".

Деталі: На уточнююче питання, чи може Україна дозволити спортсменам брати участь у змаганнях із росіянами та білорусами, які виступатимуть під нейтральним прапором, Гутцайт сказав: "Зараз ми це питання розглядаємо. Ми ведемо дискусії з нашими всеукраїнськими федераціями, з нашими спортсменами".

Міністр наголосив, що Україна добивалася того, щоб Росії та Білорусі не було на Олімпійських іграх і досягла цього: "Прапора та іншої символіки Росії та Білорусі там не буде".

"А щодо участі наших спортсменів, ми зараз розглядаємо, ведемо дискусію, ми щодня з усіма президентами федерацій з’ясовуємо це питання і найближчим часом ми дізнаємося наше спільне рішення", - сказав він.