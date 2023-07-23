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Украина может отказаться от бойкота соревнований с участием россиян и белорусов – министр

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 19:33
Украина может отказаться от бойкота соревнований с участием россиян и белорусов – министр
Вадим Гутцайт, фото Эльдара Сарахмана, УП

Украина рассматривает вопрос участия украинских спортсменов во всех квалификационных соревнованиях к Олимпиаде 2024 года в Париже, даже если в них будут участвовать россияне и белорусы под нейтральным флагом.

Источник: министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире телемарафона

Прямая речь: "России и Беларуси как официальных стран не будет на Олимпийских играх. И сейчас мы уже начали дискуссию о возможности, если не будет России и Беларуси на Олимпийских играх, чтобы наши спортсмены уже участвовали во всех квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм, которые будут проходить в Париже в 2024 году".

Детали: На уточняющий вопрос, может ли Украина разрешить спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, которые будут выступать под нейтральным флагом, Гутцайт сказал: "Сейчас мы этот вопрос рассматриваем. Мы ведем дискуссии с нашими всеукраинскими федерациями, с нашими спортсменами".

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Министр подчеркнул, что Украина добивалась того, чтобы России и Беларуси не было на Олимпийских играх и достигла этого: "Флагов и другой символики России и Беларуси там не будет".

"А относительно участия наших спортсменов, мы сейчас рассматриваем, ведем дискуссию, мы ежедневно со всеми президентами федераций выясняем этот вопрос и в ближайшее время мы узнаем наше общее решение", - сказал он.

Темы: спортОлимпиада
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