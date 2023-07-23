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Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася

"Європейська правда", Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 20:27
Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія "вже програла війну" в Україні, враховуючи цілі, які країна-агресор ставила перед собою на початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Метою було стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет, підпорядкувати її Росії. Це вже давно провалилося".

Деталі: Блінкен наголосив, що на відміну від росіян, "українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу".

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Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Блінкен заявляв, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

За його словами, під час контрнаступальних операцій Збройні сили України зіткнулись зі значним опором.

"Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох", – додав Блінкен.

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Теми: СШАРосіявійна
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