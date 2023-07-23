Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася

"Європейська правда", Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 20:27
Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія "вже програла війну" в Україні, враховуючи цілі, які країна-агресор ставила перед собою на початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Метою було стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет, підпорядкувати її Росії. Це вже давно провалилося".

Реклама:

Деталі: Блінкен наголосив, що на відміну від росіян, "українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу".

Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Блінкен заявляв, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

За його словами, під час контрнаступальних операцій Збройні сили України зіткнулись зі значним опором.

ВІДЕО ДНЯ

"Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох", – додав Блінкен.

Теми: СШАРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
США
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Apple оголосила дату осінньої презентації, на якій покаже iPhone 15
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: