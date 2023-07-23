Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія "вже програла війну" в Україні, враховуючи цілі, які країна-агресор ставила перед собою на початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Метою було стерти Україну з карти, ліквідувати її незалежність, її суверенітет, підпорядкувати її Росії. Це вже давно провалилося".

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Деталі: Блінкен наголосив, що на відміну від росіян, "українці борються за свою землю, за своє майбутнє, за свою країну, за свою свободу".

Що передувало: В цьому ж інтерв'ю Блінкен заявляв, що у США вважають, що контрнаступ України триватиме ще принаймні кілька місяців.

За його словами, під час контрнаступальних операцій Збройні сили України зіткнулись зі значним опором.

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"Це все ще відносно ранні дні контрнаступу. Це важко. Це не завершиться протягом наступного тижня чи двох", – додав Блінкен.