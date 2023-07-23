Блинкен: Цель России стереть Украину с карты мира давно провалилась

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия "уже проиграла войну" в Украине, учитывая цели, которые страна-агрессор ставила перед собой в начале полномасштабного вторжения.

Источник: Блинкен в интервью CNN, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Целью было стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее России. Это уже давно провалилось".

Реклама:

Детали: Блинкен отметил, что в отличие от россиян, "украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу".

Что предшествовало: В этом же интервью Блинкен заявлял, что в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.

По его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

ВИДЕО ДНЯ

"Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.