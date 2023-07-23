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Блинкен: Цель России стереть Украину с карты мира давно провалилась

"Европейская правда", Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 20:27
Блинкен: Цель России стереть Украину с карты мира давно провалилась
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия "уже проиграла войну" в Украине, учитывая цели, которые страна-агрессор ставила перед собой в начале полномасштабного вторжения.

Источник: Блинкен в интервью CNN, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Целью было стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, ее суверенитет, подчинить ее России. Это уже давно провалилось".

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Детали: Блинкен отметил, что в отличие от россиян, "украинцы борются за свою землю, за свое будущее, за свою страну, за свою свободу".

Что предшествовало: В этом же интервью Блинкен заявлял, что в США считают, что контрнаступление Украины продлится еще по крайней мере несколько месяцев.

По его словам, во время контрнаступательных операций Вооруженные силы Украины столкнулись со значительным сопротивлением.

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"Это трудно. Это не завершится в течение следующей недели или двух", – добавил Блинкен.

Темы: СШАРосcиявойна
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