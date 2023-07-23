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Зеленський анонсує нову допомогу від партнерів: Більше ППО й далекобійної зброї

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 21:51
Зеленський анонсує нову допомогу від партнерів: Більше ППО й далекобійної зброї
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових пакетів підтримки від партнерів, що включають засоби ППО, артилерію і далекобійну зброю.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми вже почали готуватися до наступного тижня. Буде багато різних подій, які обовʼязково посилять український захист.

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Я дякую генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу за оперативне скликання першого засідання Ради Україна – НАТО. Фактично одразу після нашої вчорашньої розмови була погоджена дата – вже цієї середи відбудеться засідання. Готуємо його змістовним.

Готуємо й нові пакети підтримки від партнерів – усе те, що наближає поразку російських терористів. Більше ППО для України, більше артилерії, більше далекобійної зброї.

Рецепт закінчення війни очевидний: усе залежить від єдності та рішучості всіх, хто цінує свободу, культуру, життя".

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Теми: Зеленськийдопомога УкраїніППО
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