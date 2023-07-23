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Зеленский анонсирует новую помощь от партнеров: Больше ПВО и дальнобойного оружия

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 21:51
Зеленский анонсирует новую помощь от партнеров: Больше ПВО и дальнобойного оружия
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новых пакетов поддержки от партнеров, включающих средства ПВО, артиллерию и дальнобойное оружие.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы уже начали готовиться к следующей неделе. Будет много разных событий, которые обязательно усилят украинскую защиту.

Я благодарю генсека НАТО Йенса Столтенберга за оперативный созыв первого заседания Совета Украина – НАТО. Фактически сразу после нашего вчерашнего разговора была согласована дата – уже в эту среду состоится заседание. Готовим его содержательным.

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Готовим и новые пакеты поддержки от партнеров – все то, что приближает поражение российских террористов. Больше ПВО для Украины, больше артиллерии, больше дальнобойного оружия.

Рецепт окончания войны очевиден: все зависит от единства и решимости всех, кто ценит свободу, культуру, жизнь".

Темы: Зеленскийпомощь УкраинеПВО
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