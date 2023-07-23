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У Сумах лунали вибухи, виявили ворожий безпілотник

Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 23:34
У Сумах лунали вибухи, виявили ворожий безпілотник
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: СУМСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

У Сумах пролунали звуки вибухів, згодом повітряні сили повідомили про ворожий безпілотник.

Джерело: Суспільне, Повітряні сили ЗСУ, Сумська ОВА

Деталі: О 23:14 кореспонденти Суспільного повідомили, що в Сумах чути звуки вибухів.

Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

О 23:30 тривогу оголосили. Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку.

"Можлива робота ППО по ворожому БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Пізніше Сумська ОВА повідомила, що в області працює ППО.

Теми: Сумиповітряна тривогаППОбезпілотники
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