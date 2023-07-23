В Сумах раздавались взрывы, обнаружили вражеский беспилотник
Воскресенье, 23 июля 2023, 23:34
В Сумах раздались звуки взрывов, впоследствии воздушные силы сообщили о вражеском беспилотнике.
Источник: Суспільне, Воздушные силы ВСУ, Сумская ОГА
Детали: В 23:14 корреспонденты Суспільного сообщили, что в Сумах слышны звуки взрывов.
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Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.
В 23:30 тревогу объявили. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.
"Возможна работа ПВО по вражескому БпЛА", - говорится в сообщении.
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Позже Сумская ОГА сообщила, что в области работает ПВО.