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В Сумах раздавались взрывы, обнаружили вражеский беспилотник

Катерина ТищенкоВоскресенье, 23 июля 2023, 23:34
В Сумах раздавались взрывы, обнаружили вражеский беспилотник
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: СУМСКОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ

В Сумах раздались звуки взрывов, впоследствии воздушные силы сообщили о вражеском беспилотнике.

Источник: Суспільне, Воздушные силы ВСУ, Сумская ОГА

Детали: В 23:14 корреспонденты Суспільного сообщили, что в Сумах слышны звуки взрывов.

Воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

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В 23:30 тревогу объявили. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.

"Возможна работа ПВО по вражескому БпЛА", - говорится в сообщении.

Позже Сумская ОГА сообщила, что в области работает ПВО.

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Темы: Сумывоздушная тревогаПВОбеспилотники
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