На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій – Тарнавський
Українські захисники системно вибивають російських окупантів з позицій на Таврійському напрямку, за добу втрати ворога пораненими і вбитими склали майже дві роти.
Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
Пряма мова: "На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій.
Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти".
Деталі: За словами Тарнавського, за добу було знищено 30 одиниць військової техніки ворога – зокрема, танк, 7 ББМ, 12 артилерійських систем і мінометів, автомобільну техніку.
Також було знищено 7 складів боєприпасів окупантів, повідомив він.