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На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій – Тарнавський

Понеділок, 24 липня 2023, 01:40
На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій – Тарнавський
ФОТО: GETTY IMAGES

Українські захисники системно вибивають російських окупантів з позицій на Таврійському напрямку, за добу втрати ворога пораненими і вбитими склали майже дві роти.

Джерело: командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Пряма мова: "На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій.

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Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1211 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти".

Деталі: За словами Тарнавського, за добу було знищено 30 одиниць військової техніки ворога – зокрема, танк, 7 ББМ, 12 артилерійських систем і мінометів, автомобільну техніку.

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Також було знищено 7 складів боєприпасів окупантів, повідомив він.

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