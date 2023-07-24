На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций – Тарнавский

Украинские защитники системно выбивают российских оккупантов с позиций на Таврическом направлении, за сутки потери врага ранеными и убитыми составили почти две роты.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1211 огневых задач.

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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты".

Детали: По словам Тарнавского, за сутки было уничтожено 30 единиц военной техники врага – в частности, танк, 7 ББМ, 12 артиллерийских систем и минометов, автомобильную технику.

Также было уничтожено 7 складов боеприпасов оккупантов, сообщил он.