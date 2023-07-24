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Unilever не проти призову співробітників компанії до російської армії

"Українська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 03:42
Unilever не проти призову співробітників компанії до російської армії
Фото: Getty Images

Англо-голландська компанія Unilever, яка широко представлена у світі на ринках продуктів харчування і товарів побутової хімії, заявила, що дотримуватиметься законодавства РФ про призов, якщо її російських співробітників призвуть до армії.

Джерело: BBC

Деталі: У відповіді на запит групи B4Ukraine, яка агітує компанії припинити свою діяльність в Росії, директор Unilever з бізнес-операцій та ланцюжка поставок Реджинальдо Еккліссато написав, що "ми знаємо про закон, який вимагає від будь-якої компанії, що працює в РФ, дозволу на призов співробітників, якщо їх призвуть. Ми завжди дотримуємося всіх законів країн, в яких працюємо", повідомляє BBC.

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При цьому Unilever заявила, що "засуджує війну в Україні".

"Ми хотіли б повторити, що Unilever абсолютно засуджує війну в Україні як жорстокий, безглуздий акт російської держави, і ми продовжуємо приєднуватися до міжнародної спільноти в закликах до стабільності і миру в регіоні", – йдеться у відповіді компанії.

Водночас компанія заявила, що продовжує працювати в РФ, оскільки "вихід не є простим", а також "щоб уникнути ризику того, що бізнес опиниться в руках російської держави, прямо чи опосередковано, та щоби допомогти захистити наших людей".

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Крім того,  листі до B4Ukraine Unilever повідомила, що у 2022 році сплатила до російського бюджету 3,8 млрд рублів податків. 

Довідково. Компанія Unilever є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Їй належать понад 400 брендів, продукція випускається на 280 підприємствах. Зокрема, це – Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чиста Лінія та інші.

Нагадаємо: На початку липня НАЗК внесло корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни.

Теми: Росіявійна
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