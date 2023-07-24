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Unilever не против призыва сотрудников компании в российскую армию

"Украинская правда"Понедельник, 24 июля 2023, 03:42
Unilever не против призыва сотрудников компании в российскую армию
Фото: Getty Images

Англо-голландская компания Unilever, которая широко представлена в мире на рынках продуктов питания и товаров бытовой химии, заявила, что будет соблюдать законодательство РФ о призыве, если ее российских сотрудников призовут в армию.

Источник: BBC

Детали: В ответе на запрос группы B4Ukraine, которая агитирует компании прекратить свою деятельность в России, директор Unilever по бизнес-операциям и цепочке поставок Реджинальдо Экклиссато написал, что "мы знаем о законе, который требует от любой компании, работающей в РФ, разрешения на призыв сотрудников, если их призовут. Мы всегда соблюдаем все законы стран, в которых работаем", сообщает BBC.

При этом Unilever заявила, что "осуждает войну в Украине".

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"Мы хотели бы повторить, что Unilever абсолютно осуждает войну в Украине как жестокий, бессмысленный акт российского государства, и мы продолжаем присоединяться к международному сообществу в призывах к стабильности и миру в регионе", – говорится в ответе компании.

В то же время компания заявила, что продолжает работать в РФ, поскольку "выход не является простым", а также "чтобы избежать риска того, что бизнес окажется в руках российского государства, прямо или косвенно, и чтобы помочь защитить наших людей".

Кроме того, в письме к B4Ukraine Unilever сообщила, что в 2022 году уплатила в российский бюджет 3,8 млрд рублей налогов.

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Справка. Компания Unilever является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях. В частности, это – Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR, Чистая Линия и другие.

Напомним: В начале июля НАПК внесло корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.

Темы: Росcиявойна
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