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Москву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю поруч з Міноборони РФ

"Українська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 04:52
Москву атакували безпілотники: пошкоджено будівлю поруч з Міноборони РФ
Після атаки безпілотників позаду будівлі Міноборони РФ видно дим. Фото З Telegram "ВЧК-ОГПУ"

Російські ЗМІ і Telegram-канали повідомляють про атаку безпілотників на столицю РФ, пошкоджено будівлю поруч з Міністерством оборони РФ, ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.

Джерело: видання "ТАСС", Telegram-канал "Shot", Telegram-канал "Mash", мер Москви Сергій Собянін у Telegram    

Деталі: Близько 4-ї години TГ-канал "Shot" повідомив про атаку БПЛА на Москву, через що над містом було чути звуки вибухів.

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Канал повідомив про вибух у московському бізнес-центрі на вулиці Лихачова. "У будівлі, де знаходиться "Леруа Мерлен", вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди "влетів" БПЛА", - написав "Shot".

Водночас TГ-канал "Mash" повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника.

Повідомляється, що наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.

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Видання "ТАСС" із посиланням на екстрені служби підтвердило, що осколки безпілотника виявлено на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова.

А мер Москви Собянін повідомив, що "близько 4-ї години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях". За його словами, серйозних руйнувань і постраждалих немає. 

Зазначається, що на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова перекрито рух автотранспорту.

Теми: Росіябезпілотники
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