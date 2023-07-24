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Москву атаковали беспилотники: повреждено здание рядом с Минобороны РФ

"Украинская правда"Понедельник, 24 июля 2023, 04:52
Москву атаковали беспилотники: повреждено здание рядом с Минобороны РФ
После атаки беспилотников позади здания Минобороны РФ виден дым. Фото С Telegram "ВЧК-ОГПУ"

Российские СМИ и Telegram-каналы сообщают об атаке беспилотников на столицу РФ, повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

Источник: издание "ТАСС", Telegram-канал "Shot", Telegram-канал "Mash", мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram   

Детали: Около 4 часов ТГ-канал "Shot" сообщил об атаке БПЛА на Москву, из-за чего над городом были слышны звуки взрывов.

Канал сообщил о взрыве в московском бизнес-центре на улице Лихачева. "В здании, где находится "Леруа Мерлен", выбило стекла на верхних этажах. Предварительно именно туда "влетел" БПЛА", – написал "Shot".

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В то же время ТГ-канал "Mash" сообщил, что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, выбиты стекла, а возле здания обнаружены осколки беспилотника.

Сообщается, что на данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

 
 

Издание "ТАСС" со ссылкой на экстренные службы подтвердило, что осколки беспилотника обнаружены на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

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А мэр Москвы Собянин сообщил, что "около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям". По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Отмечается, что на Комсомольском проспекте и улице Лихачева перекрыто движение автотранспорта.

Темы: Росcиябеспилотники
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