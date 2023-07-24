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"Вагнер" у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW

"Українська правда"Понеділок, 24 липня 2023, 06:23
Вагнер у Білорусі не є загрозою для України чи Польщі – ISW
ФОТО: СПРОТИВ

Президент РФ Володимир Путін і самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко посилили інформаційні операції щодо Заходу, говорячи, що контрнаступ України нібито провалився, та заявляючи, що "ПВК Вагнер" нібито становить загрозу для Польщі, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Високопоставлені західні і українські лідери та ISW продовжують вважати, що ще занадто рано давати оцінку українському контрнаступу, оскільки Україна все ще має значні незадіяні підготовлені сили і зберігає здатність розпочати вирішальні операції в будь-який час і в будь-якому місці за власним вибором…

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Немає жодних ознак того, що бойовики "Вагнера" в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу. Умовою угоди Путіна-Лукашенка-Пригожина, яка поклала край збройному повстанню, була передача "Вагнером" такої зброї Міністерству оборони РФ".

Деталі: В інституті наголосили, що фото головної бази "Вагнера" в Целі, Осиповичі, вказує на те, що транспортні засоби, припарковані на території бази і навколо неї, – це переважно сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів.

"Сили "Вагнера" в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, поки вони не будуть переозброєні механізованою технікою", – зазначили в ISW.

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Теми: ВагнерУкраїнаПольща
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