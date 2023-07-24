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"Вагнер" в Беларуси не является угрозой для Украины или Польши – ISW

"Украинская правда"Понедельник, 24 июля 2023, 06:23
Вагнер в Беларуси не является угрозой для Украины или Польши – ISW
ФОТО: СОПРОТИВЛЕНИЕ

Президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, говоря, что контрнаступление Украины якобы провалилось, и заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Дословно: "Высокопоставленные западные и украинские лидеры и ISW продолжают считать, что еще слишком рано давать оценку украинскому контрнаступлению, поскольку Украина все еще имеет значительные незадействованные подготовленные силы и сохраняет способность начать решающие операции в любое время и в любом месте по собственному выбору…

Нет никаких признаков того, что боевики "Вагнера" в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу. Условием соглашения Путина-Лукашенко-Пригожина, которое положило конец вооруженному восстанию, была передача "Вагнером" такого оружия Министерству обороны РФ".

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Детали: В институте отметили, что фото главной базы "Вагнера" в Целе, Осиповичи, указывает на то, что транспортные средства, припаркованные на территории базы и вокруг нее, – это преимущественно сотни легковых автомобилей, небольших грузовиков и примерно 35 полуприцепов.

"Силы "Вагнера" в Беларуси не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока они не будут перевооружены механизированной техникой", – отметили в ISW.

Темы: ВагнерУкраинаПольша
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