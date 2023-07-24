Захисники знищили понад 242 тисячі окупантів: за добу більше 660

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони знищили 660 окупантів, 17 артилерійських систем, 13 ББМ та 5 безпілотників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно склали:

особового складу − близько 242 620 (+660) осіб ліквідовано,

танків − 4 162 (+11) од,

бойових броньованих машин − 8 118 (+13) од,

артилерійських систем − 4 675 (+17) од,

РСЗВ − 697 (+0) од,

засобів ППО − 452 (+1) од,

літаків − 315 (+0) од,

гелікоптерів − 310 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 963 (+5) од,

крилатих ракет − 1 307 (+9),

кораблів/катерів − 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 7 182 (+10) од,

спеціальної техніки ‒ 698 (+2) од.

Дані уточнюються.

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