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Захисники знищили понад 242 тисячі окупантів: за добу більше 660

Альона Мазуренко Понеділок, 24 липня 2023, 08:19
Захисники знищили понад 242 тисячі окупантів: за добу більше 660
ФОТО FB ГЕНШТАБУ ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони знищили 660 окупантів, 17 артилерійських систем, 13 ББМ та 5 безпілотників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 242 620 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 162 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 8 118 (+13) од,
  • артилерійських систем − 4 675 (+17) од,
  • РСЗВ − 697 (+0) од,
  • засобів ППО − 452 (+1) од,
  • літаків − 315 (+0) од,
  • гелікоптерів − 310 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 963 (+5) од,
  • крилатих ракет − 1 307 (+9),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 7 182 (+10) од,
  • спеціальної техніки ‒ 698 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: війнаУкраїнаЗбройні сили
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