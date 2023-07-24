Захисники знищили понад 242 тисячі окупантів: за добу більше 660
Понеділок, 24 липня 2023, 08:19
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу сили оборони знищили 660 окупантів, 17 артилерійських систем, 13 ББМ та 5 безпілотників.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 242 620 (+660) осіб ліквідовано,
- танків − 4 162 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 8 118 (+13) од,
- артилерійських систем − 4 675 (+17) од,
- РСЗВ − 697 (+0) од,
- засобів ППО − 452 (+1) од,
- літаків − 315 (+0) од,
- гелікоптерів − 310 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 963 (+5) од,
- крилатих ракет − 1 307 (+9),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 7 182 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 698 (+2) од.
Дані уточнюються.
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