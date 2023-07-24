Защитники уничтожили более 242 тысяч оккупантов: за сутки более 660
Понедельник, 24 июля 2023, 08:19
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины - только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 660 оккупантов, 17 артиллерийских систем, 13 ББМ и 5 беспилотников.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 242 620 (+660) человек ликвидировано,
- танков - 4 162 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 8 118 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 4 675 (+17) ед,
- РСЗО - 697 (+0) ед,
- средств ПВО - 452 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+0) ед,
- вертолетов - 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 963 (+5) ед,
- крылатых ракет - 1 307 (+9),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7 182 (+10) ед,
- специальной техники - 698 (+2) ед.
Данные уточняются.