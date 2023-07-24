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Защитники уничтожили более 242 тысяч оккупантов: за сутки более 660

Алена МазуренкоПонедельник, 24 июля 2023, 08:19
Защитники уничтожили более 242 тысяч оккупантов: за сутки более 660
ФОТО FB ГЕНШТАБА ЗСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины - только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 660 оккупантов, 17 артиллерийских систем, 13 ББМ и 5 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 242 620 (+660) человек ликвидировано,
  • танков - 4 162 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 8 118 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 4 675 (+17) ед,
  • РСЗО - 697 (+0) ед,
  • средств ПВО - 452 (+1) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 963 (+5) ед,
  • крылатых ракет - 1 307 (+9),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7 182 (+10) ед,
  • специальной техники - 698 (+2) ед.

Данные уточняются.

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Темы: войнаУкраинаВооруженные силы
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