Защитники уничтожили более 242 тысяч оккупантов: за сутки более 660

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины - только за минувшие сутки силы обороны уничтожили 660 оккупантов, 17 артиллерийских систем, 13 ББМ и 5 беспилотников.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.07.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 242 620 (+660) человек ликвидировано,

танков - 4 162 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 8 118 (+13) ед,

артиллерийских систем - 4 675 (+17) ед,

РСЗО - 697 (+0) ед,

средств ПВО - 452 (+1) ед,

самолетов - 315 (+0) ед,

вертолетов - 310 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 963 (+5) ед,

крылатых ракет - 1 307 (+9),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7 182 (+10) ед,

специальной техники - 698 (+2) ед.

Данные уточняются.

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