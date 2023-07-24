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У Грузії хочуть відкрити спільний з Росією університет

"Європейська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 24 липня 2023, 08:46

Керівник Грузино-російського громадського центру імені Євгенія Примакова в Тбілісі Дмитро Лорткіпанідзе анонсував відкриття нового навчального закладу в Грузії на російські гроші.

Джерело: "Эхо Кавказа"

Пряма мова: "Зараз конкретно обговорюється питання створення грузинсько-російського університету. На даному етапі ми підшукуємо відповідне місце для розміщення цього навчального закладу".

Деталі: За його словами, навчання в університеті буде безкоштовним, а витрати з фінансування візьме на себе РФ.

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Лорткіпанідзе заявив, що триває пошук території, на якій буде відкрито університет, його повністю укомплектує російська сторона.

У Тбілісі розцінюють спробу відкрити російський виш у Тбілісі як нову хвилю експансії Росії і наголошують, що подібні університети створюють розширення впливу російської політики в Грузії.

За словами експертів сфери освіти "російська імперія" використовує освіту як ідеологічний механізм. А відкриття російського вишу в Грузії означає, що грузинська сторона проводить російські інтереси.

ВІДЕО ДНЯ

Дмитро Лорткіпанідзе був одним із перших пасажирів прямого рейсу 20 травня з Москви до Тбілісі після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ про відновлення прямого авіасполучення з Грузією.

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Теми: ГрузіяРосія
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