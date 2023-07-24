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В Грузии хотят открыть совместный с Россией университет

"Европейская правда", Алена МазуренкоПонедельник, 24 июля 2023, 08:46

Руководитель Грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова в Тбилиси Дмитрий Лорткипанидзе анонсировал открытие нового учебное заведения в Грузии на российские деньги.

Источник: "Эхо Кавказа"

Прямая речь: "Сейчас конкретно обсуждается вопрос создания грузино-российского университета. На данном этапе мы подыскиваем подходящее место для размещения этого учебного заведения".

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Детали: По его словам, обучение в университете будет бесплатным, а расходы по финансированию возьмет на себя РФ.

Лорткипанидзе заявил, что продолжается поиск территории, на которой будет открыт университет, его полностью укомплектует российская сторона.

В Тбилиси расценивают попытку открыть российский вуз в Тбилиси как новую волну экспансии России и отмечают, что подобные университеты создают расширение влияния российской политики в Грузии.

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По словам экспертов сферы образования "российская империя" использует образование как идеологический механизм. А открытие российского вуза в Грузии означает, что грузинская сторона проводит российские интересы.

Отмечается, что Дмитрий Лорткипанидзе был одним из первых пассажиров прямого рейса20 мая из Москвы в Тбилиси после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией.

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Темы: ГрузияРосcия
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