Захисники за тиждень просунулися на 16 кілометрів у двох напрямках – Маляр

За минулий тиждень Сили оборони просунулись на 12 та 4 кілометри на Південному та Бахмутському напрямках.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр з Military Media Center

Пряма мова Маляр: "Українські війська на південному фронті за час наступу звільнили більше 192 кв. км території".

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Деталі: За її словами, лише минулого тижня на цьому напрямку Сили оборони звільнили більше 12 кв. км.

"Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська", - повідомила вона.

Крім того, на Бахмутському напрямку за час наступу ЗСУ звільнили близько 35 кв. км території, а минулого тижня - близько 4 кв. км. "Ключові бої тривають в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки", - зазначила Маляр.

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Що було раніше: За даними Генштаба, лише протягом 23 липня між Силами оборони України і російськими окупантами відбулося 35 бойових зіткнень на 5 напрямках.