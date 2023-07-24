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Защитники за неделю продвинулись на 16 километров в двух направлениях – Маляр

Станислав ПогориловПонедельник, 24 июля 2023, 09:17
Защитники за неделю продвинулись на 16 километров в двух направлениях – Маляр
Фото: Getty Images

За прошедшую неделю Силы обороны продвинулись на 12 и 4 километра в Южном и Бахмутском направлениях.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр из Military Media Center

Прямая речь Маляр: "Украинские войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 кв. км территории".

Детали: По ее словам, только на прошлой неделе на этом направлении Силы обороны уволили более 12 кв. км.

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"Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска", – сообщила она.

Кроме того, на Бахмутском направлении за время наступления ВСУ уволили около 35 кв. км территории, а на прошлой неделе – около 4 кв. км. "Ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки", - отметила Маляр.

Что предшествовало: По данным Генштаба, только в течение 23 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 35 боевых столкновений на 5 направлениях.

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Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениевойна
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