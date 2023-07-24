Глава МЗС Британії не поїхав до Китаю через загадкове зникнення міністра - Bloomberg
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на цей місяць поїздку до Китаю, основною причиною називають зникнення міністра закордонних справ Китаю Цинь Гана.
Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"
Деталі: Агентство зазначає, що Клеверлі відклав свій візит до Пекіна на тлі загадкового зникнення міністра закордонних справ Китаю Цинь Гана, який вже місяць не з’являється в публічному просторі.
За словами анонімних співрозмовників Bloomberg, саме зникнення Цинь Гана стало основною причиною скасування візиту Клеверлі. Причому одне із джерел додало, що це було одним з кількох факторів.
Джерела зазначають, що обидві країни розглядають альтернативні дати візиту Клеверлі.
Bloomberg нагадує, що Цинь Ган зник із публічного простору 25 червня, того дня він зустрівся з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму.
Відтоді міністра на дипломатичних зустрічах заміняв завідувач канцелярії комісії Центрального комітету Компартії Китаю у закордонних справах Ван І.
Що було раніше:
- На початку липня Китай без пояснення причин скасував запланований візит високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля.
- За даними ЗМІ, візит Борреля до Китаю може відбутися у жовтні.