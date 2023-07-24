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Глава МЗС Британії не поїхав до Китаю через загадкове зникнення міністра - Bloomberg

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 липня 2023, 11:01
Глава МЗС Британії не поїхав до Китаю через загадкове зникнення міністра - Bloomberg
Джеймс Клеверлі, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі відклав заплановану на цей місяць поїздку до Китаю, основною причиною називають зникнення міністра закордонних справ Китаю Цинь Гана.

ДжерелоBloomberg з посиланням на джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: Агентство зазначає, що Клеверлі відклав свій візит до Пекіна на тлі загадкового зникнення міністра закордонних справ Китаю Цинь Гана, який вже місяць не з’являється в публічному просторі.

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За словами анонімних співрозмовників Bloomberg, саме зникнення Цинь Гана стало основною причиною скасування візиту Клеверлі. Причому одне із джерел додало, що це було одним з кількох факторів.

Джерела зазначають, що обидві країни розглядають альтернативні дати візиту Клеверлі.

Bloomberg нагадує, що Цинь Ган зник із публічного простору 25 червня, того дня він зустрівся з офіційними особами з Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму.

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Відтоді міністра на дипломатичних зустрічах заміняв завідувач канцелярії комісії Центрального комітету Компартії Китаю у закордонних справах Ван І.

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Теми: Велика БританіяКитай
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