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Глава МИД Британии не поехал в Китай из-за загадочного исчезновения министра - Bloomberg

"Европейская правда", Станислав ПогориловПонедельник, 24 июля 2023, 11:01
Глава МИД Британии не поехал в Китай из-за загадочного исчезновения министра - Bloomberg
Джеймс Клеверли, фото: Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли отложил запланированную на этот месяц поездку в Китай, основной причиной называют исчезновение министра иностранных дел Китая Цинь Гана.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: Агентство отмечает, что Клеверли отложил свой визит в Пекин на фоне загадочного исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана, который уже месяц не появляется в публичном пространстве.

По словам анонимных собеседников Bloomberg, именно исчезновение Цинь Гана стало основной причиной отмены визита Клеверли. Причем один из источников добавил, что это было одним из нескольких факторов.

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Источники отмечают, что обе страны рассматривают альтернативные даты визита Клеверли.

Bloomberg напоминает, что Цинь Ган исчез из публичного пространства 25 июня, в тот день он встретился с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама.

С тех пор министра на дипломатических встречах заменял заведующий канцелярией комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

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Темы: ВеликобританияКитай
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