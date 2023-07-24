Глава МИД Британии не поехал в Китай из-за загадочного исчезновения министра - Bloomberg

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли отложил запланированную на этот месяц поездку в Китай, основной причиной называют исчезновение министра иностранных дел Китая Цинь Гана.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, передает "Европейская правда"

Детали: Агентство отмечает, что Клеверли отложил свой визит в Пекин на фоне загадочного исчезновения министра иностранных дел Китая Цинь Гана, который уже месяц не появляется в публичном пространстве.

По словам анонимных собеседников Bloomberg, именно исчезновение Цинь Гана стало основной причиной отмены визита Клеверли. Причем один из источников добавил, что это было одним из нескольких факторов.

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Источники отмечают, что обе страны рассматривают альтернативные даты визита Клеверли.

Bloomberg напоминает, что Цинь Ган исчез из публичного пространства 25 июня, в тот день он встретился с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама.

С тех пор министра на дипломатических встречах заменял заведующий канцелярией комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

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