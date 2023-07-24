Через тиждень після атаки на пожежну частину помер поранений рятувальник
Через тиждень після обстрілу пожежної частини в Сумській області у лікарні помер один із поранених рятувальників.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Важка втрата для багатотисячної родини ДСНС: після атаки на Білопілля не вижив молодий рятувальник Сергій Антоненко...
Старшому лейтенантові служби цивільного захисту Сергію Антоненку було лише 22 роки. Своє молоде життя він присвятив порятунку людей. З перших днів війни він гідно ніс службу в м.Білопілля на прикордонні Сумщини.
На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які страждали від ворожих ударів".
Деталі: 17 липня в Білопіллі російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу.
Шістьох рятувальників було травмовано.
Тоді Антоненко отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми: "До останнього за життя Сергія боролися лікарі. Ввечері 23 липня його серце перестало битися".
Нагадаємо:
- Пожежна частина в Сумській області потрапила під обстріл російських військ 17 липня, постраждали шестеро пожежників. Загалом у Білопіллі 3 загиблих і 10 поранених.