Через тиждень після атаки на пожежну частину помер поранений рятувальник

Через тиждень після обстрілу пожежної частини в Сумській області у лікарні помер один із поранених рятувальників.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Важка втрата для багатотисячної родини ДСНС: після атаки на Білопілля не вижив молодий рятувальник Сергій Антоненко...

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Старшому лейтенантові служби цивільного захисту Сергію Антоненку було лише 22 роки. Своє молоде життя він присвятив порятунку людей. З перших днів війни він гідно ніс службу в м.Білопілля на прикордонні Сумщини.

На його рахунку не одна вдало ліквідована пожежа та вчасно надана допомога мирним українцям, які страждали від ворожих ударів".

Деталі: 17 липня в Білопіллі російський снаряд влучив на територію пожежно-рятувального підрозділу.

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Шістьох рятувальників було травмовано.

Тоді Антоненко отримав мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми: "До останнього за життя Сергія боролися лікарі. Ввечері 23 липня його серце перестало битися".

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