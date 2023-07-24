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Через неделю после атаки на пожарную часть умер раненый спасатель

Алена МазуренкоПонедельник, 24 июля 2023, 11:24
Через неделю после атаки на пожарную часть умер раненый спасатель

Через неделю после обстрела пожарной части в Сумской области в больнице скончался один из раненых спасателей.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Тяжелая потеря для многотысячной семьи ГСЧС: после атаки на Белополье не выжил молодой спасатель Сергей Антоненко...

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Старшему лейтенанту службы гражданской защиты Сергею Антоненко было всего 22 года. Свою молодую жизнь он посвятил спасению людей. С первых дней войны он достойно нес службу в г.Белополье на пограничье Сумщины.

На его счету не один удачно ликвидированный пожар и вовремя оказана помощь мирным украинцам, которые страдали от вражеских ударов".

 

Детали: 17 июля в Белополье российский снаряд попал на территорию пожарно-спасательного подразделения.

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Шестеро спасателей были травмированы.

Тогда Антоненко получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы: "До последнего за жизнь Сергея боролись врачи. Вечером 23 июля его сердце перестало биться".

Напомним:

  • Пожарная часть в Сумской области попала под обстрел российских войск 17 июля, пострадали шестеро пожарных. Всего в Белополье 3 погибших и 10 раненых.

Темы: ГСЧССумская область
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