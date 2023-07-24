Через неделю после атаки на пожарную часть умер раненый спасатель
Через неделю после обстрела пожарной части в Сумской области в больнице скончался один из раненых спасателей.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Тяжелая потеря для многотысячной семьи ГСЧС: после атаки на Белополье не выжил молодой спасатель Сергей Антоненко...
Старшему лейтенанту службы гражданской защиты Сергею Антоненко было всего 22 года. Свою молодую жизнь он посвятил спасению людей. С первых дней войны он достойно нес службу в г.Белополье на пограничье Сумщины.
На его счету не один удачно ликвидированный пожар и вовремя оказана помощь мирным украинцам, которые страдали от вражеских ударов".
Детали: 17 июля в Белополье российский снаряд попал на территорию пожарно-спасательного подразделения.
Шестеро спасателей были травмированы.
Тогда Антоненко получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы: "До последнего за жизнь Сергея боролись врачи. Вечером 23 июля его сердце перестало биться".
Напомним:
- Пожарная часть в Сумской области попала под обстрел российских войск 17 июля, пострадали шестеро пожарных. Всего в Белополье 3 погибших и 10 раненых.