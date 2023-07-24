Україна надасть Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів – Резніков

Україна готує і передасть цього тижня США звіт щодо використання касетних боєприпасів, які були надані ЗСУ в одному з останніх пакетів військової допомоги.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю CNN, передає "Європейска правда"

Пряма мова Резнікова: "Ми будемо звітувати про результати використання (касетних боєприпасів. – Ред.), тому я думаю, що наступного тижня у мене буде перша доповідь, і я поділюся нею з моїми партнерами в Пентагоні. Я сподіваюся, що вони (касетні снаряди. – Ред.) будуть ефективнішими, ніж звичайні боєприпаси".

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Деталі: Міністр сказав, що чекає на звіт, який він передасть до Пентагону, "ймовірно, в понеділок або у вівторок".

За його словами, звіт є частиною угоди з Пентагоном щодо передачі касетних боєприпасів.

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