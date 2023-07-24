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Україна надасть Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів – Резніков

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 липня 2023, 11:59
Україна надасть Пентагону звіт щодо використання касетних боєприпасів – Резніков
Ллойд Остін, Олексій Резніков, фото: Getty Images

Україна готує і передасть цього тижня США звіт щодо використання касетних боєприпасів, які були надані ЗСУ в одному з останніх пакетів військової допомоги.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков  в інтерв’ю CNN, передає "Європейска правда" 

Пряма мова Резнікова: "Ми будемо звітувати про результати використання (касетних боєприпасів. – Ред.), тому я думаю, що наступного тижня у мене буде перша доповідь, і я поділюся нею з моїми партнерами в Пентагоні. Я сподіваюся, що вони (касетні снаряди. – Ред.) будуть ефективнішими, ніж звичайні боєприпаси".

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Деталі: Міністр сказав, що чекає на звіт, який він передасть до Пентагону, "ймовірно, в понеділок або у вівторок".

За його словами, звіт є частиною угоди з Пентагоном щодо передачі касетних боєприпасів.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • США оголосили пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів 7 липня, до його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.
  • Допомога Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду, оскільки касетні боєприпаси вважаються більш небезпечними для цивільного населення та існує конвенція, країни-учасниці якої відмовляються від їхнього використання та зберігання.
  • Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далося рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Теми: зброяУкраїнаСШАвійна
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