Украина предоставит Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов – Резников

Украина готовит и передаст на этой неделе США отчет по использованию кассетных боеприпасов, предоставленных ВСУ в одном из последних пакетов военной помощи.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, передает "Европейская правда"

Прямая речь Резникова: "Мы будем отчитываться о результатах использования [кассетных боеприпасов], поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый доклад, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они (кассетные снаряды. – Ред.) будут более эффективными, чем обычные боеприпасы".

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Детали: Министр сказал, что ждет отчет, который он передаст в Пентагон "вероятно, в понедельник или вторник".

По его словам, отчет является частью соглашения с Пентагоном о передаче кассетных боеприпасов.

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