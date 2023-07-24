Украина предоставит Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов – Резников

Украина готовит и передаст на этой неделе США отчет по использованию кассетных боеприпасов, предоставленных ВСУ в одном из последних пакетов военной помощи.

Источник: министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN, передает "Европейская правда"

Прямая речь Резникова: "Мы будем отчитываться о результатах использования [кассетных боеприпасов], поэтому я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый доклад, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они (кассетные снаряды. – Ред.) будут более эффективными, чем обычные боеприпасы".

Детали: Министр сказал, что ждет отчет, который он передаст в Пентагон "вероятно, в понедельник или вторник".

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По его словам, отчет является частью соглашения с Пентагоном о передаче кассетных боеприпасов.

Что предшествовало:

США объявили пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов 7 июля, в его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

Помощь Вашингтона вызвала критику со стороны неправительственных организаций и смутила несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным в условиях нехватки артиллерийских снарядов.