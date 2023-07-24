У південних областях України оголошували повітряну тривогу

У південних областях України та на Сумщині оголошували повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою. Наразі повітряну тривогу відмінили на Півдні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, карта повітряних тривог.

Дослівно: "Увага! Південь – ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

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Деталі: Також ракетна небезпека зафіксована у Сумській області.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

О 12.35 ракетна небезпека минула у південних областях – було оголошено про відбій повітряної тривоги.