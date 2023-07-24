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На Юге и в Сумской области – ракетная опасность

Станислав ПогориловПонедельник, 24 июля 2023, 12:09
На Юге и в Сумской области – ракетная опасность

В южных областях Украины и на Сумщине объявляли воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью. В настоящее время воздушную тревогу отменили на Юге.

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог.

Дословно: "Внимание! Юг – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Детали: Также ракетная опасность зафиксирована в Сумской области.

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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен.

В 12:35 ракетная опасность миновала в южных областях – было объявлено об отбое воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревога
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