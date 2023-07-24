На Юге и в Сумской области – ракетная опасность
Понедельник, 24 июля 2023, 12:09
В южных областях Украины и на Сумщине объявляли воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью. В настоящее время воздушную тревогу отменили на Юге.
Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог.
Дословно: "Внимание! Юг – ракетная опасность! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Детали: Также ракетная опасность зафиксирована в Сумской области.
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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен.
В 12:35 ракетная опасность миновала в южных областях – было объявлено об отбое воздушной тревоги.