Німеччина виділить 20 млрд євро на боєприпаси, щоб покрити їхню нестачу

Уряд Німеччини планує до 2031 року виділити 20 млрд євро, щоб закупити боєприпаси, яких не вистачає Бундесверу.

Джерело: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Spiegel, передає "Європейська правда"

Пряма мова Пісторіуса: "Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах".

Деталі: За його словами, стабільне постачання боєприпасів Збройним силам Німеччини є пріоритетом.

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"До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро", – додав Пісторіус.

Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів "була нормою" для Бундесверу.

Їх настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.

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Тривалий час ця нестача не викликала занепокоєння серед німецьких посадовців, однак з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну проблема постала доволі гостро.

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