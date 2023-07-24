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Німеччина виділить 20 млрд євро на боєприпаси, щоб покрити їхню нестачу

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 липня 2023, 12:55
Німеччина виділить 20 млрд євро на боєприпаси, щоб покрити їхню нестачу
Борис Пісторіус, фото: Getty Images

Уряд Німеччини планує до 2031 року виділити 20 млрд євро, щоб закупити боєприпаси, яких не вистачає Бундесверу.

Джерело: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Spiegel, передає "Європейська правда"

Пряма мова Пісторіуса: "Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах".

Деталі: За його словами, стабільне постачання боєприпасів Збройним силам Німеччини є пріоритетом.

"До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро", – додав Пісторіус.

Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів "була нормою" для Бундесверу.

Їх настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.

Тривалий час ця нестача не викликала занепокоєння серед німецьких посадовців, однак з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну проблема постала доволі гостро.

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Теми: Німеччиназброя
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