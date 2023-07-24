Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина виділить 20 млрд євро на боєприпаси, щоб покрити їхню нестачу

"Європейська правда", Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 липня 2023, 12:55
Німеччина виділить 20 млрд євро на боєприпаси, щоб покрити їхню нестачу
Борис Пісторіус, фото: Getty Images

Уряд Німеччини планує до 2031 року виділити 20 млрд євро, щоб закупити боєприпаси, яких не вистачає Бундесверу.

Джерело: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв’ю Spiegel, передає "Європейська правда"

Пряма мова Пісторіуса: "Без боєприпасів найсучасніші системи озброєнь не приносять користі, навіть якщо вони готові до використання на полігонах".

Деталі: За його словами, стабільне постачання боєприпасів Збройним силам Німеччини є пріоритетом.

Реклама:

"До 2031 року ми повинні і хочемо інвестувати в боєприпаси понад 20 мільярдів євро", – додав Пісторіус.

Як зазначає видання, протягом багатьох років нестача боєприпасів "була нормою" для Бундесверу.

Їх настільки мало, що артилеристам у тилу рідко дозволяють проводити навчання з бойовими снарядами. У більшості випадків військові використовують тренувальні боєприпаси.

ВІДЕО ДНЯ

Тривалий час ця нестача не викликала занепокоєння серед німецьких посадовців, однак з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну проблема постала доволі гостро.

Що було раніше

Теми: Німеччиназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 01:10 Україною шириться масштабна повітряна тривога через ракети

Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ

фотоРосіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський

фото, відеоЗіркові команди Шевченка та Зінченка зіграли у Лондоні на підтримку України

фото, доповненоНа "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб

Харлан про погрози росіян після скандалу – надсилали фото вбитих бійців та дзвонили

Усі новини...
Німеччина
Rheinmetall передасть Україні нові боєприпаси для збиття російських дронів
Оператора Deutsche Welle поранили російськими касетними боєприпасами – компанія
Німеччина передала Україні перші 10 танків Leopard 1
Останні новини
03:48
Російські ракети влетіли у повітряний простір Київщини
03:40
оновлено від 01:10 Україною шириться масштабна повітряна тривога через ракети
03:11
Награбоване зерно окупанти вивозять через Крим і Маріуполь – ЦНС
02:35
У Запоріжжі пролунали вибухи – ЗМІ
01:37
На Хмельниччині прогриміли вибухи: працює ППО
00:58
Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину: загинув чоловік
00:24
Наслідки удару ворога по Хмельниччині: пошкоджено житлові будинки і автовокзал
23:50
Син нардепки від "Слуги народу" виїхав з України й не повернувся – ЗМІ
23:28
У Німеччині розбився автобус з австрійськими туристами, що прямував до Норвегії
23:04
фотоРосіяни атакували центр переливання крові на Харківщині, є загиблі й поранені – Зеленський
Усі новини...
Реклама: