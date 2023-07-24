Германия выделит 20 млрд евро на боеприпасы, чтобы покрыть их нехватку
Правительство Германии планирует к 2031 году выделить 20 млрд евро, чтобы закупить недостающие Бундесверу боеприпасы.
Источник: министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".
Прямая речь Писториуса: "Без боеприпасов современные системы вооружений не приносят пользы, даже если они готовы к использованию на полигонах".
Детали: По его словам, стабильные поставки боеприпасов Вооруженным силам Германии являются приоритетом.
"К 2031 году мы должны и хотим инвестировать в боеприпасы более 20 миллиардов евро", – добавил Писториус.
Как отмечает издание, в течение многих лет нехватка боеприпасов "была нормой" для Бундесвера.
Снарядов настолько мало, что артиллеристам в тылу редко позволяют проводить учения с боевыми снарядами. В большинстве случаев военные используют тренировочные боеприпасы.
Долгое время эта нехватка не вызывала беспокойства среди немецких чиновников, однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину проблема встала довольно остро.
Что предшествовало:
- Бундесвер заключил с оружейным концерном Rheinmetall контракты на поставку сотен тысяч боевых и учебных артиллерийских боеприпасов на общую сумму около 1,3 миллиарда евро.
- Германия хочет иметь лучше всего оснащенную дивизию среди стран НАТО в Европе в 2025 году.