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Германия выделит 20 млрд евро на боеприпасы, чтобы покрыть их нехватку

"Европейская правда", Станислав ПогориловПонедельник, 24 июля 2023, 12:55
Германия выделит 20 млрд евро на боеприпасы, чтобы покрыть их нехватку
Борис Писториус, фото: Getty images

Правительство Германии планирует к 2031 году выделить 20 млрд евро, чтобы закупить недостающие Бундесверу боеприпасы.

Источник: министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".

Прямая речь Писториуса: "Без боеприпасов современные системы вооружений не приносят пользы, даже если они готовы к использованию на полигонах".

Детали: По его словам, стабильные поставки боеприпасов Вооруженным силам Германии являются приоритетом.

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"К 2031 году мы должны и хотим инвестировать в боеприпасы более 20 миллиардов евро", – добавил Писториус.

Как отмечает издание, в течение многих лет нехватка боеприпасов "была нормой" для Бундесвера.

Снарядов настолько мало, что артиллеристам в тылу редко позволяют проводить учения с боевыми снарядами. В большинстве случаев военные используют тренировочные боеприпасы.

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Долгое время эта нехватка не вызывала беспокойства среди немецких чиновников, однако с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину проблема встала довольно остро.

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Темы: Германияоружие
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