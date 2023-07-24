Росіяни обстріляли Куп'янський район: четверо поранених, зокрема підліток
Понеділок, 24 липня 2023, 13:23
Четверо мирних жителів Куп'янського району Харківщини дістали поранення 24 липня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами
Джерело: Харківська обласна військова адміністрація в Telegram
Деталі: Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травмовані 2 жінки – 31 та 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий.
Крім того через російський обстріл смт Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.