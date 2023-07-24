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Росіяни обстріляли Куп'янський район: четверо поранених, зокрема підліток

Валентина РоманенкоПонеділок, 24 липня 2023, 13:23
Росіяни обстріляли Куп'янський район: четверо поранених, зокрема підліток
місто Куп'янськ. архівне фото

Четверо мирних жителів Куп'янського району Харківщини дістали поранення 24 липня внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами

Джерело: Харківська обласна військова адміністрація в Telegram

Деталі: Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травмовані 2 жінки – 31 та 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий.

Крім того через російський обстріл смт Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.

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Теми: Харківська областьвійна
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