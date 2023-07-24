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Россияне обстреляли Купянский район: четверо раненых, в том числе подросток

Валентина РоманенкоПонедельник, 24 июля 2023, 13:23
Россияне обстреляли Купянский район: четверо раненых, в том числе подросток
город Купянск. архивное фото

Четверо мирных жителей Купянского района Харьковщины получили ранения 24 июля в результате обстрела российскими оккупационными войсками

Источник: Харьковская областная военная администрация в Telegram

Детали: В результате вражеского обстрела села Песчаное ранен 12-летний мальчик. Также травмированы 2 женщины – 31 и 48 лет. По данным медиков, состояние всех пострадавших легкое.

Кроме того из-за российских обстрелов пгт Двуречная получил ранения 60-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги.

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Темы: Харьковская областьвойна
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