Россияне обстреляли Купянский район: четверо раненых, в том числе подросток
Понедельник, 24 июля 2023, 13:23
Четверо мирных жителей Купянского района Харьковщины получили ранения 24 июля в результате обстрела российскими оккупационными войсками
Источник: Харьковская областная военная администрация в Telegram
Детали: В результате вражеского обстрела села Песчаное ранен 12-летний мальчик. Также травмированы 2 женщины – 31 и 48 лет. По данным медиков, состояние всех пострадавших легкое.
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Кроме того из-за российских обстрелов пгт Двуречная получил ранения 60-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги.