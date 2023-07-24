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Блінкен про F-16: Знадобляться місяці, перш ніж українці почнуть їх реально застосовувати

"Європейська правда", Альона Мазуренко Понеділок, 24 липня 2023, 13:53
Блінкен про F-16: Знадобляться місяці, перш ніж українці почнуть їх реально застосовувати
БЛІНКЕН, ФОТО: ABC NEWS

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає американські винищувачі F-16, але знадобляться місяці, перш ніж українські Збройні сили зможуть їх застосовувати.

Джерело: Блінкен в інтерв’ю CNN, яке наводить пресслужба Держдепу США

Пряма мова: "Справа не лише в самому обладнанні. Це ще й навчання. Це технічне обслуговування. Це вміння використовувати його у військових операціях. На все це потрібен час. Якби завтра було ухвалене рішення про передачу F-16, то пройшли б місяці і місяці до того, як вони були б реально застосовані".

Деталі: За його словами, США працюють над передачею F-16 Україні, але цього недостатньо, оскільки потрібна ще програма навчань.

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Блінкен додав, що "процес щодо F-16 просувається".

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Теми: винищувачіСШАУкраїна
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