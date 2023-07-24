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Блинкен о F-16: Понадобятся месяцы, прежде чем украинцы начнут их реально применять

"Европейская правда", Алена МазуренкоПонедельник, 24 июля 2023, 13:53
Блинкен о F-16: Понадобятся месяцы, прежде чем украинцы начнут их реально применять
БЛИНКЕН, ФОТО: ABC NEWS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит американские истребители F-16, но понадобятся месяцы, прежде чем украинские Вооруженные силы смогут их применять.

Источник: Блинкен в интервью CNN, которое приводит пресс-служба Госдепа США

Прямая речь: "Дело не только в самом оборудовании. Это еще и обучение. Это техническое обслуживание. Это умение использовать его в военных операциях. На все это нужно время. Если бы завтра было принято решение о передаче F-16, то прошли бы месяцы и месяцы до того, как они были бы реально применены".

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Детали: По его словам, США работают над передачей F-16 Украине, но этого недостаточно, поскольку нужна еще программа учений.

Блинкен добавил, что "процесс по F-16 продвигается".

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Темы: истребителиСШАУкраина
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