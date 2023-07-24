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У Києві побито рекорд добової кількості опадів

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 липня 2023, 14:30
У Києві побито рекорд добової кількості опадів
Фото: Getty Images

22 липня у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів, попередній рекорд спостерігався у 2007 році.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, Укргідрометцентр

Дослівно: "22 липня у столиці було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм, що на 1,5 мм перевищило попередній рекордний показник 2007 року".

Деталі: За даними Укргідрометцентру, у наступні дві доби у західних, північних, більшості центральних областей, 27 липня в Україні, крім сходу, пройдуть дощі з грозами, вдень 25 липня на Закарпатті та Прикарпатті, вночі 26 липня в західних, вдень 27 липня у північних областях місцями значні дощі.

Теми: погодаУкраїна
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