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В Киеве побит рекорд суточного количества осадков

Станислав ПогориловПонедельник, 24 июля 2023, 14:30
В Киеве побит рекорд суточного количества осадков
Фото: Getty Images

22 июля в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков, предыдущий рекорд наблюдался в 2007 году.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, Укргидрометцентр

Дословно: "22 июля в столице было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня – 29,9 мм, что на 1,5 мм превысило предыдущий рекордный показатель 2007 года".

Детали: По данным Укргидрометцентра, в последующие двое суток в западных, северных, большинстве центральных областей, 27 июля в Украине, кроме востока, пройдут дожди с грозами, днем 25 июля в Закарпатье и Прикарпатье, ночью 26 июля в западных, днем 27 июля в северных областях местами.

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Темы: погодаУкраина
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