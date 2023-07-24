У Сумах чули вибух, в області працює ППО

У Сумській області оголошена повітряна тривога. В обласному центрі було чутно вибух, відомо, що по регіону працює протиповітряна оборона.

Джерело: Сумська ОВА та "Суспільне" в Telegram

Дослівно ОВА: "Увага! Сумщина. Працює ППО! Існує ракетна небезпека. Залишайтесь в укриттях".

Дослівно "Суспільне": "У Сумах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога".

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Деталі: Інших подробиць наразі не повідомляють.