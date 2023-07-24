У Сумах чули вибух, в області працює ППО
Понеділок, 24 липня 2023, 15:06
У Сумській області оголошена повітряна тривога. В обласному центрі було чутно вибух, відомо, що по регіону працює протиповітряна оборона.
Джерело: Сумська ОВА та "Суспільне" в Telegram
Дослівно ОВА: "Увага! Сумщина. Працює ППО! Існує ракетна небезпека. Залишайтесь в укриттях".
Дослівно "Суспільне": "У Сумах було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного. В області оголошена повітряна тривога".
Деталі: Інших подробиць наразі не повідомляють.